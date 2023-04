© IMAGO/Uwe Kraft



BVB beim VfL Bochum: Noten und Einzelkritik

Am Freitagabend wollte Borussia Dortmund zum Auftakt des 30. Spieltages seinen Vorsprung an der Tabellenspitze ausbauen. In einem wilden Spiel kam der BVB beim VfL Bochum aber nicht über ein 1:1 hinaus und musste im Titelkampf einen Rückschlag hinnehmen. Alle Akteure in der Einzelkritik: