Matthijs de Ligt - Note: 2,0

Stand wie schon in Köln in der Startelf. Musste schon in der Anfangsphase mehrfach in brenzligen Szenen zur Tat schreiten. Löste diese Momente aber mit großer Klasse. Später oftmals letzte Absicherung in der offensiven Grundordnung. Wusste sich auch dort auszuzeichnen. Mit über 100 angekommenen Pässen in dieser Statistik zudem Tagesbester.