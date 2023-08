© IMAGO/Beautiful Sports



ANGRIFF: Philipp Hofmann (bis 59.) - Note: 2,0

Ackerte in der Sturmspitze und gewann für einen Stürmer unglaubliche 65 Prozent seiner Zweikämpfe. Hielt so Angriffen am Leben und setzte die Mitspieler in Szene. Traf per Kopf einmal die Latte (32.).