© imago images/Eibner



VfL Bochum vs. FC Bayern: Noten und Einzelkritik

Am Samstagnachmittag empfing der VfL Bochum den FC Bayern im Ruhrstadion. Was sich dort ereignete, dürfte in die Geschichte eingehen. Bereits zur Halbzeitpause führten die Hausherren gegen desolate Münchener mit 4:1. Am Ende feierten die Bochumer einen verdienten 4:2-Erfolg. Alle Akteure in der Einzelkritik: