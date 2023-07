© IMAGO/Shutterstock



Deutschland vs. Marokko: Noten und Einzelkritik

Die deutsche Fußballnationalmannschaft startet mit einem furiosen 6:0 gegen Marokko in die WM - eine Ansage an die Konkurrenz, auch wenn die Nordafrikanerinnen noch kein Gradmesser sind. Alle DFB-Spielerinnen in der Einzelkritik.