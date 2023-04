© imago images/Shutterstock



Diese Bayern-Elf spielte zuletzt gegen ManCity

Am Dienstagabend tritt der FC Bayern in der Champions League bei Manchester City an, um den ersten Schritt in Richtung Halbfinale zu machen. Das letzte Duell der beiden Giganten liegt fast neun Jahre zurück. Am 25. November 2014 standen sich ManCity und der FCB letztmals gegenüber. Damals siegten die Engländer in der CL-Gruppenphase mit 3:2. Diese Bayern-Elf stand damals auf dem Platz: