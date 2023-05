© IMAGO/Kessler-Sportfotografie



Markus Krösche

Europa-League-Sieger in 2022, DFB-Pokalfinale in 2023: In zwei Jahren als Sportvorstand bei Eintracht Frankfurt hat Krösche Beachtliches erreicht. Mit dem ablösefreien Wechsel von Randal Kolo Muani landete er außerdem DEN Deal der Saison. Laut 'Sky' gilt der 42-Jährige als ein heißer Kandidat in München. Sein Vertrag läuft aber noch bis 2025. Und: Frankfurt plant fest mit ihm.