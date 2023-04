© IMAGO/Motorsport Images



Alex Albon (Williams) - Note 3,0

Das Rennen in Bahrain (P10) und das Qualifying in Melbourne (P8) haben eindrucksvoll gezeigt, zu was Albon im unterlegenen Williams imstande ist. Die Ausfälle in Saudi-Arabien und Australien waren dafür umso schmerzhafter. In Dschidda ließ Albon das Material im Stich, ob sein Dreher in Melbourne ein Fahrfehler war, ist noch ein Rätsel. Williams selbst sagt: nein.