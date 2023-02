Paris (SID) - Paris St. Germain muss im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League bei Bayern München auf Nationalspieler Presnel Kimpembe verzichten. Der Leistungsträger der Franzosen zog sich beim 3:0 im Spitzenspiel der Ligue 1 eine Verletzung an der Achillessehne zu. "Er fällt wohl für den Rest der Saison aus", sagte PSG-Trainer Christophe Galtier. Der Showdown in München findet am 8. März statt. Paris verlor das Hinspiel 0:1.

Defensivspieler Kimpembe, der zuletzt bereits wochenlang wegen Achillessehnenproblemen gefehlt hatte, ging in der Anfangsphase ohne gegnerische Einwirkung während eines Sprints zu Boden. Der 27-Jährige musste mit einer Trage vom Feld gebracht werden.

Dafür sorgte einmal mehr Superstar Kylian Mbappe für positive Schlagzeilen bei PSG. Der 24-Jährige erreichte mit seinen beiden Treffern gegen Olympique die 200-Tore-Marke für Paris. Der Stürmer hat damit schon jetzt die Vereins-Bestmarke von Edinson Cavani eingestellt. Dahinter folgen Zlatan Ibrahimovic (156) und Neymar (118).

"Er ist nicht nur mit den Beinen sehr schnell. Auch die Geschwindigkeit seiner Aktionen ist außergewöhnlich", lobte Galtier. Mbappe führt die Torschützenliste der Ligue 1 in dieser Saison mit 17 Treffern an. Wettbewerbsübergreifend erzielte der Vizeweltmeister 29 Tore in 29 Spielen.