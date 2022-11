Trauriger Vorfall bei der Fußball-WM in Katar: Ein 62 Jahre alter Fan der walisischen Nationalmannschaft ist am Freitag in Doha verstorben.

Doha (SID) - Trauriger Vorfall bei der Fußball-WM in Katar: Ein 62 Jahre alter Fan der walisischen Nationalmannschaft ist am Freitag in Doha verstorben. Das teilte der Verband am Samstag mit. Laut BBC Wales soll es sich um eine natürliche Todesursache handeln.

"Unser tiefstes Beileid vom gesamten walisischen Fußballverband. Unsere Gedanken sind in dieser traurigen Zeit bei der Familie und den Freunden", schrieb der Verband via Twitter.

Der Mann war laut Medienberichten mit seinem Sohn und Freunden im Emirat unterwegs. Rund 2500 Anhänger unterstützen die Waliser während der Endrunde in Katar.