Die Las Vegas Raiders und Jakob Johnson haben die Los Angeles Chargers in der NFL mit 63:21 überrollt, zum Punkterekord der NFL fehlte nicht viel.

Die Las Vegas Raiders haben mit dem Stuttgarter Jakob Johnson die Los Angeles Chargers in der NFL mit 63:21 überrollt und knapp den Punktrekord der US-Footballliga in einem regulären Saisonspiel verpasst. Zu Beginn des letzten Viertels stand es sogar 63:7, zur Bestmarke aus dem Jahr 1966 reichte es aber nicht ganz. Damals hatten die Washington Redskins gegen die New York Giants sogar 72 Punkte erzielt.

Kaum zu glauben: Noch am Sonntag hatten die Raiders beim mageren 0:3 gegen die Minnesota Vikings keinen einzigen Punkt erzielt. "Egal ob gute oder schlechte Ergebnisse - wir arbeiten immer hart", sagte Johnson. Der 28-Jährige war im November zunächst entlassen, eine Woche später aber wieder in den Trainingskader der Raiders geholt worden.

Gegen die Chargers gelangen gleich neun Touchdowns, schon zur Pause stand es 42:0. Für die Chargers endete kurz nach dem verletzungsbedingten Saisonaus für Quarterback Justin Herbert eine rabenschwarze Woche.