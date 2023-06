Footballprofi Amon-Ra St. Brown peilt in der der nächsten NFL-Saison mit den Detroit Lions den ganz großen Preis an.

Footballprofi Amon-Ra St. Brown peilt in der der nächsten NFL-Saison mit den Detroit Lions den ganz großen Preis an. "Wir wollen den Super Bowl gewinnen", sagte der 23 Jahre alte Deutsch-Amerikaner dem SID selbstbewusst am Rande eines Trainingscamps mit seinem älteren Bruder Equanimeous (26/Chicago Bears) in Köln.

Wide Receiver St. Brown, der in der vergangenen Spielzeit bei 106 gefangenen Pässen sechs Touchdowns erzielt und für 1161 Yards Raumgewinn gesorgt hatte, wollte zu seinen persönlichen Zielen nichts sagen: "Die behalte ich für mich selbst." Nach seiner starken Saison 2022/23 dürfte er allerdings Rekordmarken in allen drei Kategorien (Touchdowns, Catches, Raumgewinn) anpeilen.

Dass im NFL-Draft 2021 vor ihm 16 andere Receiver ausgewählt wurden, wurmt St. Brown noch immer - auch wenn der 112. Pick bei den Statistiken im Vergleich mit der Konkurrenz die Nase vorn hat. "Die Receiver, die vor mir gedraftet wurden, werde ich niemals vergessen", sagte der Passempfänger. Er werde sich die anderen Profis "immer merken, die habe ich in mein Buch geschrieben."