Isaiah Hartenstein steht mit den New York Knicks kurz vor dem Einzug ins Viertelfinale der NBA-Play-offs. Das Team um den deutschen Nationalspieler gewann das vierte Duell in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga gegen die Cleveland Cavaliers 103:93, führt in der Best-of-seven-Serie mit 3:1 und hat drei Matchbälle zum Weiterkommen.

Hartenstein kam im ausverkauften Madison Square Garden auf starke acht Rebounds, zwei Blocks und einen Punkt. Beste Werfer der Knicks waren Jalen Brunson (29 Punkte) und RJ Barrett (26). Spiel fünf findet am Mittwoch (Ortszeit) in Cleveland statt.