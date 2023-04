Basketball-Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder und die Los Angeles Lakers stehen in den Play-offs der NBA kurz vor dem Einzug ins Viertelfinale. Die Kalifornier setzten sich zu Hause mit 117:111 nach Verlängerung gegen die Memphis Grizzlies durch und stellten in der Best-of-seven-Serie auf 3:1. In der Nacht auf Donnerstag bietet sich für LA nun die Chance, in Memphis alles klarzumachen.

Die Lakers, die sich erst über das Play-in-Turnier für die Endrunde qualifiziert hatten, konnten sich auf eine gute Teamleistung verlassen. Sechs Spieler punkteten zweistellig, darunter auch Schröder, der zwölf Zähler erzielte. Superstar LeBron James (22 Punkte, 20 Rebounds) führte LA mit einem erfolgreichen Korbleger 0,8 Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit in die Verlängerung - auch in dieser überragte er und brachte den knappen Sieg über die Zeit.

Im zweiten Spiel der Nacht sorgte Miami Heat für eine faustdicke Überraschung und erhöhte durch einen 119:114-Heimsieg gegen die Milwaukee Bucks seine Führung in der Serie auf 3:1. Miami-Star Jimmy Butler überragte mit 56 Punkten - der viertbeste Wert in der Geschichte der NBA-Play-offs. "Wir wissen, wozu wir fähig sind. Auswärts werden Titel gewonnen - wir haben eine Chance", sagte Butler mit Blick auf den ersten Matchball Miamis in der Nacht auf Donnerstag in Milwaukee.

Auch der zweimalige MVP Giannis Antetokounmpo aus Griechenland, der nach einer kurzen Verletzungspause sein Comeback gab, konnte die Niederlage seiner Bucks trotz langer Führung nicht verhindern. Das beste Team der regulären Saison galt als einer der Topfavoriten auf den Titel und steht nun vor dem frühen Aus.