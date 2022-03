Nach Jakob Johnson (27) hat wohl auch Equanimeous St. Brown (25) einen neuen Klub in der Football-Profiliga NFL gefunden.

Köln (SID) - Nach Jakob Johnson (27) hat wohl auch Equanimeous St. Brown (25) einen neuen Klub in der Football-Profiliga NFL gefunden. Der Wide Receiver wechselt nach dem Aus bei den Green Bay Packers zu den Chicago Bears. Das berichtet die Tageszeitung Chicago Tribune. "EQ" soll einen Einjahresvertrag erhalten.

Der Deutsch-Amerikaner war 2018 von den Packers gedraftet worden, seitdem kam er in 37 Hauptrunden- und drei Play-off-Spielen für das Team zum Einsatz. Dem Passfänger gelang Ende 2020 sein bislang einziger Touchdown.

St. Brown bleibt nach dem Wechsel in der NFC North und spielt auch in der kommenden Saison zweimal gegen seinen jüngeren Bruder Amon-Ra (Detroit Lions). Fullback Johnson war zuletzt von den England Patriots" itemprop="name" />New England Patriots zu den Las Vegas Raiders gegangen.