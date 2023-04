Der deutsche Basketball-Nationalspieler Isaiah Hartenstein und seine New York Knicks sind erfolgreich in die erste Runde der NBA-Play-offs gestartet.

Washington (SID) - Der deutsche Basketball-Nationalspieler Isaiah Hartenstein und seine New York Knicks sind erfolgreich in die erste Runde der NBA-Play-offs gestartet. In Spiel eins der Best-of-seven-Serie gewann der Tabellenfünfte der Eastern Conference bei den Cleveland Cavaliers 101:97, Hartenstein steuerte acht Punkte und fünf Rebounds zum Sieg bei. Den Cavaliers reichten auch 38 Punkte ihres Starspielers Donovan Mitchell nicht aus.

Superstar Stephen Curry kassierte hingegen im Westen mit Titelverteidiger Golden State Warriors zum Auftakt einen Rückschlag. Bei den Sacramento Kings, nach 17 Jahren erstmals wieder in den Play-offs dabei, verloren die Warriors das umkämpfte erste Spiel 123:126. Mit der Schlusssirene vergab Curry (30 Punkte) einen Dreierwurf zum möglichen Ausgleich.

Die Philadelphia 76ers ließen den Brooklyn Nets beim 121:101 keine Chance, auch wenn ihr MVP-Kandidat Joel Embiid nicht über 26 Punkte hinaus kam. Die Boston Celtics erspielten sich ebenfalls einen ersten Vorteil: Gegen die Atlanta Hawks gewannen sie zu Hause 112:99, Small Forward Jayson Tatum erzielte dabei 21 seiner am Ende 25 Zähler in den ersten 24 Minuten.

Neben Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder, der sich im Play-in-Turnier mit den Los Angeles Lakers für die Meisterrunde qualifiziert hatte, ist Hartenstein mit den Knicks der zweite Deutsche in den Play-offs. Schröders Lakers treffen in der ersten Runde auf die Memphis Grizzlies.