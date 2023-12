Basketball-Nationalspieler Isaiah Hartenstein hat mit den New York Knicks in der NBA erfolgreich Revanche an den Milwaukee Bucks genommen.

Nicht mal 48 Stunden nach der Heimniederlage gegen das Team um Superstar Giannis Antetokounmpo (111:130) schlugen die Knicks am ersten Weihnachtstag an selber Stelle mit 129:122 (62:51) zurück. Center Hartenstein kam auf elf Punkte, acht Rebounds und vier Assists.

Hartenstein und die Knicks sind gut in die Saison gestartet. Mit 17:12 Siegen liegt das Team auf Rang fünf auf einem Play-off-Platz. Titelkandidat Milwaukee ist als Zweiter (22:8 Siege) weiter auf Kurs. Im Madison Square Garden endete jedoch eine Serie von sieben Erfolgen nacheinander.

Bei den Knicks überzeugte vor allem Jalen Brunson mit 38 Punkten. Auf der Gegenseite reichten den Bucks auch je 32 Zähler der Topspieler Antetokounmpo und Damian Lillard nicht. Zwar kam Milwaukee gegen Ende des dritten Viertels nochmal auf vier Punkte ran, dann zog New York aber wieder davon. In der Schlussphase schmolz der Vorsprung erneut, der Erfolg der Knicks brannte aber nicht mehr an.