Die Denver Nuggets sind in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA zum Auftakt der Viertelfinals gegen die Phoenix Suns in Führung gegangen.

Die Denver Nuggets sind in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA zum Auftakt der Viertelfinals gegen die Phoenix Suns in Führung gegangen. Angeführt vom überragenden Jamal Murray siegte das Team aus Colorado 125:107. Das zweite Duell in der Best-of-seven-Serie findet am Montag in Denver statt.

Murray verbuchte im ersten Spiel nach Denvers Play-off-Erfolg gegen die Minnesota Timberwolves (4:1 Siege) 34 Zähler. Superstar Nikola Jokic steuerte 24 Punkte und starke 19 Rebounds zum Nuggets-Sieg bei. Insgesamt kamen in der Siegermannschaft sechs Spieler auf eine zweistellige Ausbeute. Im Team der Suns konnte Kevin Durant die Niederlage mit 29 Zählern nicht verhindern.