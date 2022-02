Rookie Franz Wagner tritt beim Rising-Stars-Turnier der Basketball-Profiliga NBA im Team des früheren Champions Rick Barry an.

Köln (SID) - Rookie Franz Wagner tritt beim Rising-Stars-Turnier der Basketball-Profiliga NBA im Team des früheren Champions Rick Barry an. Das ergab der Draft am Freitag (Ortszeit), bei dem die Kader der vier Mannschaften mit Nachwuchsprofis zusammengestellt wurden, die beim Allstar-Wochenende in Cleveland/Ohio (18. bis 20. Februar) einen Sieger ausspielen.

Das Format ist neu. In den zwei Halbfinals gewinnt jeweils das Team, das zuerst die 50 Punkte erreicht, im Finale geht es bis 25. Damit würdigt die NBA ihr 75. Jubiläum. Newcomer Wagner (20), der bei Orlando Magic eine starke Debütsaison spielt, bekommt es mit seiner Auswahl zum Auftakt mit dem Team von Gary Payton zu tun.

Als bislang letzter Deutscher hatte Wagners älterer Bruder Moritz (24) 2020 an der Rising Stars Challenge der NBA teilgenommen. Die Berliner spielen in dieser Saison gemeinsam für Orlando. Dennis Schröder (Boston Celtics) gehörte 2015 zu den "aufgehenden Sternen".

Beim Miniturnier am 18. Februar sind zwölf Rookies, zwölf Profis, die im zweiten NBA-Jahr sind, sowie vier Spieler aus der G-League dabei.