Basketball-Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder und die Los Angeles Lakers haben in den Play-offs der NBA das Viertelfinale erreicht. Die Kalifornier gewannen nach einer dominanten Vorstellung vor eigenem Publikum gegen die Memphis Grizzlies mit 125:85 und entschieden die Best-of-seven-Serie mit 4:2. Die Lakers, die sich erst über das Play-in-Turnier für die Endrunde qualifiziert hatten, träumen damit weiterhin vom 18. NBA-Titel der Franchisegeschichte.

Für Los Angeles war in Spiel sechs D'Angelo Russell mit 31 Punkten bester Werfer. Superstar LeBron James, der auf 22 Zähler, fünf Rebounds und sechs Assists kam, stellte derweil eine weitere Bestmarke ein: Mit dem jüngsten Erfolg über die Grizzlies fuhr der 38-Jährige seinen 40. Seriensieg in den Play-offs ein und zog damit mit dem fünfmaligen NBA-Champion Derek Fisher gleich. Schröder erzielte in 23:16 Minuten Spielzeit zwei Punkte, vier Rebounds und fünf Assists.

"Wir sind mit Energie herausgekommen", sagte Anthony Davis am ESPN-Mikrofon, nachdem die Lakers erstmals seit dem Titelgewinn 2020 wieder eine Play-off-Runde überstanden hatten: "Wir kamen mit einem Gefühl der Dringlichkeit heraus, dass wir sie nicht in unsere Arena kommen und ein siebtes Spiel erzwingen lassen."

In der nächsten Runde treffen die Lakers nun entweder auf die Sacramento Kings oder die Golden State Warriors. Die Kings gewannen gegen das Team um Stephen Curry, der mit 29 Punkten bester Scorer der Partie war, 118:99 und erzwangen damit ein entscheidendes siebtes Spiel der Serie am Sonntag (21.30 Uhr/DAZN).