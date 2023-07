Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder hat in der NBA eine neue sportliche Heimat gefunden.

Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder hat in der NBA eine neue sportliche Heimat gefunden. Der gebürtige Braunschweiger, der in der abgelaufenen Saison für die Los Angeles Lakers auf dem Feld stand, schließt sich zur neuen Spielzeit den Toronto Raptors an. Das bestätigte Schröders Agent Mark Bartelstein dem US-amerikanischen Fernsehsender ESPN, demnach einigten sich Schröder und die Kanadier auf einen Zweijahresvertrag über 26 Millionen Dollar (24 Millionen Euro).

Schröder nimmt bei den Raptors den Platz des abgewanderten Fred VanVleet ( Houston Rockets) ein und hat gute Chancen, zukünftig erste Wahl für die Starting Five zu sein. Der mit 2,6 Millionen Dollar dotierte und damit für NBA-Verhältnisse recht "kleine" Einjahresvertrag des 29 Jahre alten Point Guards bei den Lakers war ausgelaufen. Mit den Kaliforniern war Schröder in der vergangenen Saison im Play-off-Halbfinale am späteren NBA-Champion Denver Nuggets gescheitert.

Zu Beginn der Verhandlungsphase der Free Agency stimmte außerdem Kyrie Irving einem Verbleib bei den Dallas Mavericks zu. Der neue Vertrag des umstrittenen Superstars, der im vergangenen Winter von den Brooklyn Nets zu den Mavs transferiert worden war, soll Medienberichten zufolge über drei Jahre laufen und 126 Millionen Dollar (115.000 Euro) umfassen.