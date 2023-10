Jakob Johnson und die Las Vegas Raiders haben in der US-Football-Liga NFL ihre kleine Niederlagenserie beendet.

Jakob Johnson und die Las Vegas Raiders haben in der US-Football-Liga NFL ihre kleine Niederlagenserie beendet. Gegen die Green Bay Packers gelang am Montagabend ein 17:13 und damit der zweite Sieg im fünften Spiel der Saison. Zuletzt hatten die Raiders dreimal in Folge verloren.

Fullback Johnson trug vor dem entscheidenden Touchdown durch Josh Jacobs mit einem starken Block kurz vor der Goal Line zum Sieg seines Teams bei, insgesamt blieben die Offensivreihen beider Mannschaften einiges schuldig.

Raiders-Quarterback Jimmy Garoppolo unterlief auch im vierten Spiel in Folge eine Interception, in dieser Statistik ist es die längste Serie seiner Karriere. Einen wirklich bitteren Abend erlebte aber sein Gegenüber Jordan Love, Nachfolger von Star-Quarterback Aaron Rodgers, mit drei Interceptions und keinem Touchdownpass.

Die Packers stehen nun wie die Raiders bei zwei Siegen und drei Niederlagen.