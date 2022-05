Berlin (SID) - Ohne Basketball-Nationalspieler Daniel Theis haben sich die Boston Celtics in den Play-offs der nordamerikanischen Profiliga NBA erfolgreich zurückgemeldet. Im zweiten Spiel des Viertelfinals gegen Titelverteidiger Milwaukee Bucks setzte sich der Rekordmeister deutlich mit 109:86 durch und glich in der "best of seven"-Serie zum 1:1 aus. Bester Werfer der Celtics war Jaylen Brown mit 30 Punkten. Theis kam nicht zum Einsatz.

Im zweiten Viertelfinale des Abends überragte Superstar Ja Morant, der die Memphis Grizzlies mit 47 Punkten zum 106:101 gegen die Golden State Warriors führte. Bei den Warriors war Stephen Curry mit 27 Punkten erfolgreichster Schütze. Memphis glich in der Serie zum 1:1 aus.