New York (SID) - Der wegen häuslicher Gewalt verurteilte Basketball-Profi Miles Bridges ist von der NBA mit einer Sperre von 30 Spielen belegt worden. Davon seien 20 bereits abgesessen, teilte die Liga am Freitagabend mit. Der 25-Jährige war der in der abgelaufenen Saison nicht zum Einsatz gekommen, nachdem er im November zu einer Bewährungsstrafe von drei Jahren verurteilt worden war. Bridges ist als Free-Agent zurzeit vereinslos.

Der Forward hatte im Juni vergangenen Jahres die Mutter der beiden gemeinsamen Kinder angegriffen und sich anschließend den Behörden gestellt. In der zuvor zu Ende gegangenen Saison 2021/22 hatte Bridges bei den Charlotte Hornets Karriere-Bestwerte in allen relevanten Kategorien für die Franchise von Michael Jordan aufgelegt.