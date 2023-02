Die französischen Veranstalter um die ehemalige Skirennläuferin Perrine Pelen haben am letzten Tag der alpinen Ski-WM ein positives Fazit gezogen.

Courchevel (SID) - Die französischen Veranstalter um die ehemalige Skirennläuferin Perrine Pelen haben am letzten Tag der 47. alpinen Ski-Weltmeisterschaften erwartungsgemäß ein positives Fazit gezogen. Zufrieden zeigten sie sich auch mit dem Besuch an den zwölf Veranstaltungstagen. Insgesamt verfolgten inklusive des Slaloms der Männer am Sonntag 120.000 Zuschauerinnen und Zuschauer die 13 Wettbewerbe. Hinzu kamen 30.000, die dem Rahmenprogramm mit Siegerehrungen beiwohnten.

Wie OK-Chefin Pelen anmerkte, sei der Skirennsport in Frankreich im Gegensatz zu Österreich und der Schweiz nicht die Nummer eins unter den Sportarten. So gesehen dürften sich die Zuschauerzahlen bei den nächsten beiden alpinen Weltmeisterschaften trotz eines dann vermutlich reduzierten Programms nach oben bewegen: Sie finden in Saalbach-Hinterglemm/Österreich (2025) und Crans-Montana/Schweiz (2027) statt.

Die Zahl der Wettbewerbe wird bei den nächsten Weltmeisterschaften aller Voraussicht nach geringer sein. Der Weltverband FIS plant, die insgesamt drei Parallel-Rennen (Frauen, Männer, Team) zu streichen. Die umstrittene Kombination soll vermutlich eine neue Form erhalten und als eine Art Teamwettbewerb durchgeführt werden.