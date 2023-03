Köln (SID) - Die Schweiz hat bei der Curling-WM der Frauen im schwedischen Sandviken zum dritten Mal nacheinander ihren Titel erfolgreich verteidigt. Der 6:3-Erfolg der seit 35 WM-Spielen ungeschlagenen Eidgenossinnen im Endspiel gegen Norwegen bedeutete für den Rekordsieger das insgesamt 18. WM-Gold. Bronze ging wie im Vorjahr an Kanada durch ein 8:5 gegen die Gastgeberinnen.

Für die Auswahl des Deutschen Curling-Verbandes (DCV) war das Turnier bereits nach der Vorrunde beendet gewesen. Das Team um Skip Daniela Jentsch ( Füssen) belegte in der Endabrechnung nach Niederlagen in seinen vier letzten Spielen mit einer Gesamtbilanz von fünf Siegen in zwölf Spielen den zehnten Rang.

In den Halbfinals hatte die Schweiz 8:4 gegen Schweden gewonnen. Norwegen war durch ein 8:5 gegen Kanada ins Endspiel eingezogen.