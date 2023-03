Köln (SID) - Eishockeystar Connor McDavid hat als erster Spieler seit 1996 in der Profiliga NHL die Marke von 140 Scorerpunkten erreicht. Der Kanadier verbuchte am Montag (Ortszeit) beim 5:4-Sieg seiner Edmonton Oilers bei den Arizona Coyotes seinen 80. Assist, nach 74 von 82 Hauptrundenspielen steht der Ausnahmekönner bei 60 Toren.

Mario Lemieux und Jaromir Jagr hatten die 140-Punkte-Grenze in der Saison 1995/96 Seite an Seite im Trikot der Pittsburgh Penguins erreicht. Als bislang letztem Profi der Oilers gelang dies der Klublegende Wayne Gretzky 1987/88. McDavid ist erst der siebte NHL-Spieler mit mindestens 60 Toren and 80 Vorlagen in einer Saison.

Die Scorerliste führt der 26-Jährige vor seinem deutschen Teamkollegen Leon Draisaitl (114/46+68) an. Dahinter folgt der Russe Nikita Kutscherow von Tampa Bay Lightning (102/28+74). Als zweitbester Deutscher ist Tim Stützle in der Liste 17., der Stürmer der Ottawa Senators steht 82 Punkten (36+46).