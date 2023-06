Die Nordische Kombiniererin Cindy Haasch hat sich in Oberhof bei der Landung am rechten Knie verletzt und fällt mehrere Monate aus.

Nächster Kreuzbandriss von der Schanze: Die Nordische Kombiniererin Cindy Haasch ( Ruhla) hat sich beim Training in Oberhof bei der Landung am rechten Knie verletzt und fällt mehrere Monate aus. Die 18-Jährige, 2021 in Oberstdorf als EM-Elfte beste Deutsche, wurde bereits in München operiert.

Erst vor zwei Wochen hatte sich Skispringer Justin Lisso ( Schmiedefeld) ebenfalls das Kreuzband gerissen. Die schwere Verletzung tritt bei Skispringerinnen und Skispringern seit einigen Jahren immer häufiger auf.