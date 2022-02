Peking (SID) - Nach dem Internationalen Olympischen Komitee und dem Eislauf-Weltverband ISU hat auch die Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) bekannt gegeben, Einspruch gegen die aufgehobene Suspendierung der russischen Eiskunstläuferin Kamila Walijewa einzulegen. Das teilte die WADA am frühen Freitagabend (Ortszeit Peking) mit.

Die russische Anti-Doping-Agentur RUSADA hatte die 15 Jahre alte Team-Olympiasiegerin Walijewa suspendiert, nachdem das Ergebnis einer positiven Dopingprobe vom 25. Dezember 2021 bekannt geworden war. Einen Tag später am Mittwoch nahm sie die Entscheidung nach einem Einspruch der Athletin zurück. Bislang noch ohne Begründung.

Der Sportgerichtshofs CAS muss nun bis zum 15. Februar eine Entscheidung über die Suspendierung treffen. An diesem Tag beginnt in Peking die Einzelkonkurrenz der Frauen, in der Walijewa an den Start gehen sollte. Die WADA argumentiert, dass ihr Code "in diesem Fall nicht richtig angewendet wurde".