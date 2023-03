Hamburg (SID) - Die Tätigkeit von Paarlauf-Olympiasiegerin Aljona Savchenko als Eiskunstlauf-Bondscoach in den Niederlanden ist offiziell beendet. Dies bestätigte der niederländische Eissportverband KNSB dem SID. Über die Hintergründe der vorzeitigen Trennung will man sich erst in der kommenden Woche nach Abschluss der am Mittwoch im japanischen Saitama beginnenden Weltmeisterschaften äußern.

Am vergangenen Wochenende war bekannt geworden, dass die 39-Jährige nach Chemnitz zurückkehrt. Die sechsmalige Weltmeisterin wird dort zusammen mit ihrem ehemaligen Partner Robin Szolkowy als Trainerin arbeiten.

Die gebürtige Ukrainerin hatte erst vor neun Monaten in Heerenveen ihre Arbeit aufgenommen. Ihr Vertrag lief bis 2024 mit einer Option auf Verlängerung bis zu den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand.