Der neue Co-Bundestrainer der deutschen Biathleten Jens Filbrich möchte in der kommenden Saison die alles überragenden Norweger angreifen. "Wir können die Norweger ärgern", sagte der 44-Jährige am Donnerstag im Wintersport-Podcast der Sportschau: "Ich hoffe, dass wir auch bei den ersten Rennen schon gute Ergebnisse erzielen."

In der vergangenen Saison hatten die Norweger bei den Männern 19 der 21 Einzelrennen und alle fünf Staffeln für sich entschieden. Allen voran Johannes Thingnes Bö hatte die Konkurrenz fest im Griff und gewann den Gesamtweltcup mit großem Abstand vor zwei Landsleuten. Dieser Dominanz möchte der ehemalige Langläufer nun ein Ende bereiten.

Bei den Frauen wird eine Nachfolgerin von Denise Hermann-Wick gesucht. Die 34-Jährige war in den letzten Jahren die erfolgreichste deutsche Biathletin. "Ich glaube, dass Hanna Kebinger dazu in der Lage ist", antwortete Filbrich auf die Frage, wer denn in Hermann-Wicks Fußstapfen treten könnte. "Der Damen-Biathlon ist aber insgesamt sehr gut aufgestellt, da muss uns wirklich nicht bange sein."