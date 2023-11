Ex-Weltmeister Benedikt Doll fällt beim Weltcup-Auftakt der Biathleten in Östersund für die Mixed-Staffel aus.

Ex-Weltmeister Benedikt Doll fällt beim Weltcup-Auftakt der Biathleten in Östersund für die Mixed-Staffel aus. Wie der Deutsche Skiverband ( DSV) wenige Stunden vor dem Rennstart in Schweden bekannt gab, habe der 33-Jährige "eine geringe Infektionssymptomatik", die einen Start als Vorsichtsmaßnahme nicht ermögliche. Laut Teamarzt Dr. Jan Wüstefeld werde für das Einzel über 20 km am Sonntag (14.30 Uhr/ARD) aber derzeit noch mit Doll geplant.

Dolls Absage sorgt für einige Veränderungen in den deutschen Aufgeboten. Philipp Nawrath ( Nesselwang), zunächst für den Single-Mixed-Wettbewerb vorgesehen, ersetzt Doll in der Mixed-Staffel (14.50 Uhr). Dafür eröffnet nun Justus Strelow (Schmiedeberg) gemeinsam mit Hanna Kebinger ( Partenkirchen) die neue Saison (12.30 Uhr/beides ARD).