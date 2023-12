Biathlet Philipp Nawrath konnte in Hochfilzen bislang nicht an seinen sensationellen Saisonstart anknüpfen.

Keine Top-20-Platzierung, der Verlust des Gelben Trikots: Biathlet Philipp Nawrath konnte in Hochfilzen bislang nicht an seinen sensationellen Saisonstart anknüpfen. "Es war eine neue Situation für ihn", sagte DSV-Sportdirektor Felix Bitterling und nahm den 30-Jährigen nach der Verfolgung am Samstag in Schutz: "Jeder wollte etwas von ihm."

Als Führender des Gesamtweltcups nach Österreich angereist, kassierte Nawrath am Freitag im Sprint mit Platz 34 einen ersten herben Dämpfer. Im Verfolgungsrennen arbeitete er sich dann zumindest auf den 22. Rang nach vorne, vier Schießfehler verhinderten aber ein besseres Ergebnis. "Da hat er sehr aggressiv abgedrückt, definitiv zu früh. Dann wirst du durchgereicht", sagte Bitterling.

Für den weiteren Verlauf von Nawraths Saison bleibt der Sportdirektor optimistisch. "Das hat er noch nie erlebt. Jetzt weiß er, wie das ist", so Bitterling: "Und ich bin mir ganz sicher, dass wir wieder Top-Resultate von Philipp sehen werden."