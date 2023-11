Totale Dominanz zum Auftakt: Bob-Weltmeister Johannes Lochner hat mit dem dritten Sieg im dritten Saisonrennen ein perfektes erstes Weltcupwochenende gefeiert. Auf der Olympiabahn in Yanqing ( China) ließ der 33-Jährige im Vierer seinem stärksten Rivalen Francesco Friedrich wie schon am Samstag und am Freitag im Zweier keine Chance.

Der Vorsprung von Lochner mit seinen Anschiebern Georg Fleischhauer, Florian Bauer und Joshua Tasche auf Rekordweltmeister Friedrich betrug im Ziel 0,32 Sekunden, dazwischen schob sich völlig überraschend das italienische Team um Pilot Patrick Baumgartner auf Rang zwei (+0,31 Sekunden).

In der vergangenen Saison hatte Lochner sein erstes WM-Gold im Zweier gewonnen und Friedrichs Serie nach sieben Titeln beendet. Auch im Weltcup ist der Bayer Titelverteidiger, er profitierte bei seinem Triumph der Vorsaison allerdings auch von einer Verletzung Friedrichs, der ab dem Jahreswechsel mit Adduktorenproblemen zu kämpfen hatte.

Die nächste Weltcup-Station ist La Plagne ( Frankreich), dort startet am 9. und 10. Dezember auch die Saison für die Frauen um Olympiasiegerin Laura Nolte. In Peking waren die Frauen-Rennen im Monobob und Zweierbob aufgrund einer zu geringen Zahl an Teilnehmerinnen infolge logistischer Schwierigkeiten abgesagt worden.