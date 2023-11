Die deutschen Curler haben sich bei der Europameisterschaft im schottischen Aberdeen mit einem Sieg gegen die Niederlande für die WM 2024 qualifiziert. Das Team um Skip Sixten Totzek gewann 8:4 und war damit zum vierten Mal im achten Spiel erfolgreich. Am Vormittag hatte es ein 4:9 gegen Schweden gegeben.

In der zehn Mannschaften umfassenden Vorrundentabelle liegt die deutsche Auswahl nun auf Platz sechs - ohne Chance auf das Halbfinale. Am Donnerstag müssen Totzek und Co. gegen die noch ungeschlagenen Italiener im letzten Vorrundenspiel ran.

Die deutschen Frauen unterlagen der Schweiz mit 6:8. In der A-Division liegt das Team nach acht Spielen auf einem geteilten siebten Rang. Gegen Tschechien geht es am Donnerstag um das WM-Ticket, bei der EM ist aber nach der Vorrunde ist Schluss.

Bei den Europameisterschaften ziehen die jeweils vier besten Nationen ins Halbfinale ein, zudem qualifizieren sich die jeweils acht besten Teams für die WM 2024.