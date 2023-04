Das deutsche Curling-Duo Pia-Lisa Schöll und Klaudius Harsch muss bei der Mixed-Weltmeisterschaft weiter auf den ersten Erfolg warten. Die Bronze-Medaillengewinner der WM 2022 unterlagen Spanien am Montag mit 6:7 und kassierten damit in Gangneung/Südkorea die vierte Niederlage im vierten Spiel.

Die Oberstdorferin in Schöll (32) und der Rastatter Harsch (22), die zum dritten Mal gemeinsam bei der Mixed-WM am Start sind, liegen derzeit gemeinsam mit den ebenfalls noch sieglosen Engländern am Tabellenende der Gruppe B. Am Dienstag tritt das deutsche Duo gegen die USA (3.00 Uhr MEZ) und gegen Schweden (11.00 Uhr MEZ) an.

Als Ziel für den Wettbewerb in der Arena von Gangneung, wo 2018 die deutschen Eishockeyprofis Olympia-Silber gewonnen hatten, hat das Duo mindestens Platz sieben in der Vorrunde und damit einen Verbandsplatz für die Mixed-WM 2024 ausgegeben.