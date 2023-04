Das Curling-Duo Pia-Lisa Schöll und Klaudius Harsch findet bei der Mixed-Weltmeisterschaft im südkoreanischen Gangneung immer besser in die Spur.

Das deutsche Curling-Duo Pia-Lisa Schöll und Klaudius Harsch findet bei der Mixed-Weltmeisterschaft im südkoreanischen Gangneung immer besser in die Spur. Einen Tag nach ihrem ersten Sieg gewannen die Bronzemedaillengewinner der WM 2022 am Mittwoch ihr siebtes Spiel gegen England 8:3. Damit verbesserte sich das Duo in Gruppe B trotz fünf Niederlagen zum Auftakt vorübergehend auf Rang sieben.

Die Oberstdorferin Schöll (32) und der Rastatter Harsch (22) sind zum dritten Mal gemeinsam bei der Mixed-WM am Start. Am Donnerstag geht es um 08.00 Uhr (MESZ) gegen die Schweiz weiter, drei Stunden später folgt die letzte Vorrundenpartie gegen Norwegen.

Als Ziel für den Wettbewerb in der Arena von Gangneung, in der 2018 die deutschen Eishockeyprofis Olympia-Silber gewonnen hatten, hatten Schöll/Harsch mindestens Platz sieben in der Vorrunde ausgegeben. Dieses Ergebnis wäre gleichbedeutend mit einem Verbandsplatz für die Mixed-WM 2024.