Für Andreas Wellinger muss der Auftaktsieg bei der Vierschanzentournee am Freitag nicht zwingend ein gutes Omen sein. Seit 1998/99 holten nur zwölf von 25 Oberstdorf-Gewinnern auch den Gesamterfolg. Bei den vergangenen zwei Auflagen schafften der Japaner Ryoyu Kobayashi (2021/22) und der Norweger Halvor Egner Granerud (2022/23) aber jeweils den Start-Ziel-Sieg.

Ernüchternd ist die Quote bei den deutschen Springern: Von zehn Oberstdorf-Siegern seit 1992 setzte sich letztlich nur Sven Hannawald 2001/02 im Gesamtklassement durch. Vor Wellinger hatte zuletzt Karl Geiger 2020 gewonnen und am Ende Platz zwei in der Gesamtwertung belegt.

Die Sieger von Oberstdorf seit 1998/99 und ihre Endplatzierung bei der Vierschanzentournee:

Saison - Sieger Oberstdorf - Endplatzierung

1998/99 Martin Schmitt ( Furtwangen) 4.

1999/00 Martin Schmitt ( Furtwangen) 3.

2000/01 Martin Schmitt ( Furtwangen) 3.

2001/02 Sven Hannawald (Hinterzarten) Sieger

2002/03 Sven Hannawald (Hinterzarten) 2.

2003/04 Sigurd Pettersen ( Norwegen) Sieger

2004/05 Janne Ahonen (Finnland) Sieger

2005/06 Janne Ahonen (Finnland) Sieger (mit Jakub Janda)

2006/07 Gregor Schlierenzauer ( Österreich) 2.

2007/08 Thomas Morgenstern ( Österreich) 2.

2008/09 Simon Ammann (Schweiz) 8.

2009/10 Andreas Kofler ( Österreich) Sieger

2010/11 Thomas Morgenstern ( Österreich) Sieger

2011/12 Gregor Schlierenzauer ( Österreich) Sieger

2012/13 Anders Jacobsen ( Norwegen) 2.

2013/14 Simon Ammann (Schweiz) 3.

2014/15 Stefan Kraft ( Österreich) Sieger

2015/16 Severin Freund (Rastbüchl) 2.

2016/17 Stefan Kraft ( Österreich) 6.

2017/18 Kamil Stoch (Polen) Sieger

2018/19 Ryoyu Kobayashi ( Japan) Sieger

2019/20 Ryoyu Kobayashi ( Japan) 4.

2020/21 Karl Geiger ( Oberstdorf) 2.

2021/22 Ryoyu Kobayashi ( Japan) Sieger

2022/23 Halvor Egner Granerud ( Norwegen) Sieger

2023/24 Andreas Wellinger (Ruhpolding) - ?