Die New Jersey Devils sind in die zweite Play-off-Runde der Eishockey-Profiliga NHL eingezogen. Im entscheidenden siebten Spiel in der Serie gegen die New York Rangers setzten sich die Devils 4:0 durch und entschieden so die "Battle of the Hudson" für sich.

Nächster Gegner sind die Carolina Hurricanes, das erste Spiel steht am Mittwoch in Raleigh/North Carolina an. Damit stehen im Kampf um den Stanley Cup alle Begegnungen im Viertelfinale fest.

Einen starken Auftritt für die Devils, die erstmals seit 2012 wieder eine Play-off-Serie gewannen, legte Akira Schmid hin. Dem 22 Jahre alten Goalie aus der Schweiz gelangen 31 Paraden.