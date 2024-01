Für Andreas Wellinger und Ryoyu Kobayashi wird das Bergiselspringen in Innsbruck im Kampf um den Tourneesieg statistisch schon vorentscheidend.

Für Andreas Wellinger und Ryoyu Kobayashi wird das Bergiselspringen in Innsbruck am Mittwoch (13.30 Uhr/ZDF und Eurosport) im Kampf um den Tourneesieg zumindest statistisch gesehen schon vorentscheidend. Seit der Tournee 1998/99 lagen von 25 Gesamtführenden nach dem dritten Springen 23 auch in der Endabrechnung vorne. Bei den vergangenen 24 Auflagen verspielte sogar nur der Norweger Daniel Andre Tande (2016/17) seinen Vorsprung und wurde Dritter.

Vor Tande gaben zuletzt die Japaner Kazuyoshi Funaki (1994/95) und Noriaki Kasai (1998/99) ihre Führung im letzten Wettkampf noch aus der Hand und landeten jeweils auf Platz zwei. Letzter deutscher Gesamtführender nach drei Springen war Sven Hannawald 2001/02, der dann auch in Bischofshofen Tages- und Gesamtsieger wurde.

Die Führenden nach drei Springen seit 1998/99 und ihre Endplatzierung bei der Vierschanzentournee (zusammengestellt vom SID):

Saison Führender Endplatzierung

1998/99 Noriaki Kasai ( Japan) 2.

1999/00 Andreas Widhölzl ( Österreich) Sieger

2000/01 Adam Malysz ( Polen) Sieger

2001/02 Sven Hannawald (Hinterzarten) Sieger

2002/03 Janne Ahonen (Finnland) Sieger

2003/04 Sigurd Pettersen ( Norwegen) Sieger

2004/05 Janne Ahonen (Finnland) Sieger

2005/06 Jakub Janda (Tschechien) Sieger (mit Janne Ahonen)

2006/07 Anders Jacobsen ( Norwegen) Sieger

2007/08 Janne Ahonen (Finnland)* Sieger

2008/09 Wolfgang Loitzl ( Österreich) Sieger

2009/10 Andreas Kofler ( Österreich) Sieger

2010/11 Thomas Morgenstern ( Österreich) Sieger

2011/12 Gregor Schlierenzauer ( Österreich) Sieger

2012/13 Gregor Schlierenzauer ( Österreich) Sieger

2013/14 Thomas Diethart ( Österreich) Sieger

2014/15 Stefan Kraft ( Österreich) Sieger

2015/16 Peter Prevc (Slowenien) Sieger

2016/17 Daniel Andre Tande ( Norwegen) 3.

2017/18 Kamil Stoch ( Polen) Sieger

2018/19 Ryoyu Kobayashi ( Japan) Sieger

2019/20 Dawid Kubacki ( Polen) Sieger

2020/21 Kamil Stoch ( Polen) Sieger

2021/22 Ryoyu Kobayashi ( Japan) Sieger

2022/23 Halvor Egner Granerud ( Norwegen) Sieger