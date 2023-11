Leon Draisaitl trifft doppelt, Connor McDavid legt vier Tore auf: Die Ausnahmespieler beenden die Niederlagenserie der Edmonton Oilers in der NHL.

Angeführt von Doppeltorschütze und Vorbereiter Leon Draisaitl haben die Edmonton Oilers ihre Niederlagenserie in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL beendet. Nach drei Pleiten gewannen die Kanadier bei den Washington Capitals 5:0. Draisaitl war am 1:0 von Evander Kane beteiligt und traf zweimal in Überzahl. Sein kongenialer Sturmkollege Connor McDavid lieferte vier Assists.

Für die Oilers war es im 19. Spiel der sechste Saisonsieg und der erste ohne Gegentor. Washington kassierte dagegen die erste Niederlage nach fünf Siegen in Serie. Draisaitl steht nun bei 26 Scorerpunkten (8 Tore, 18 Assists).

Ebenfalls erfolgreich waren die deutschen Nationalspieler Moritz Seider und Lukas Reichel. Seider und die Detroit Red Wings bezwangen die Boston Bruins, Spitzenreiter der Eastern Conference, mit 5:2. Reichel und die Chicago Blackhawks setzten sich gegen die Toronto Maple Leafs mit 4:3 nach Verlängerung durch. Scorerpunkte sammelten die beiden Deutschen nicht.