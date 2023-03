Eishockey-Star Leon Draisaitl hat in der NHL in die Erfolgsspur zurückgefunden.

Hamburg (SID) - Eishockey-Star Leon Draisaitl hat in der NHL in die Erfolgsspur zurückgefunden. Der Kölner feierte mit den Edmonton Oilers in der nordamerikanischen Profiliga einen 5:2-Sieg gegen die Toronto Maple Leafs und kämpft weiter um eine möglichst gute Ausgangsposition für die Play-offs. Die Oilers sind Dritter in der Pacific Division und damit auf Kurs.

Draisaitl gab die Vorlage zur 1:0-Führung durch seinen kongenialen Partner Connor McDavid im ersten Drittel, es war sein 54. Assist in dieser Saison. McDavid legte eine Partie mit zwei Treffern und einer Vorlage hin, er bleibt in der Scorerwertung mit 115 Punkten vorn. Draisaitl ist Zweiter mit 89 Punkten.