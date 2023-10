Der deutsche Eishockey-Star Leon Draisaitl hat sich kurz vor dem Start der neuen NHL-Saison hocherfreut über die Entwicklung der deutschen Spieler in der besten Liga der Welt gezeigt. "Das ist überragend für das deutsche Eishockey", sagte der 27-Jährige in einer Medienrunde: "Mich würde es sehr freuen, wenn wir irgendwann mal alle zusammenkommen und für Deutschland spielen."

Vor allem die Vielzahl an deutschen Offensivspielern in der NHL stimmt Weltklassestürmer Draisaitl dabei positiv. "Wir haben lange auf solche Jungs gewartet, die eine gute und wichtige Rolle einnehmen und auch offensiv viel beitragen", sagte Draisaitl. Es zeige, dass man in Deutschland auch "offensiv sehr, sehr gute Spieler ausbilden kann".

Neben Draisaitl stehen mit den Vizeweltmeistern Moritz Seider (22/Detroit Red Wings) und John-Jason Peterka (21/Buffalo Sabres), Tim Stützle (22/Ottawa Senators), Philipp Grubauer (31/Seattle Kraken), Lukas Reichel (21/Chicago Blackhawks), Nico Sturm (28) und Leon Gawanke (24/beide San Jose Sharks) sieben weitere Deutsche Profis in den Aufgeboten der NHL-Teams. Seider und Stützle sind bereits absolute Leistungsträger bei ihren Teams, Peterka und Keeper Grubauer wichtige Stützen.

"Gegen die anderen Deutschen zu spielen, ist immer spannend und macht enorm viel Spaß", sagte Draisaitl. Mit seinen Edmonton Oilers hat er auch in der kommenden Spielzeit, in welche die Kanadier in der Nacht zu Donnerstag mit einem Auswärtsspiel bei den Vancouver Canucks starten, hohe Ziele. In seiner zehnten NHL-Saison soll endlich der Titel her. Viele Teams hätten das Potenzial sehr weit zu kommen, erklärte der Kölner: "In die Gruppe würde ich uns natürlich auch gerne packen."

Helfen soll dabei auch das Play-off-Aus der vergangenen Saison. Der Traum vom Stanley Cup war bereits nach der zweiten Runde gegen die Golden Knights aus Las Vegas, den späteren Champion, geplatzt. "Wir sind alle ein Jahr älter geworden, haben einfach ein bisschen mehr Erfahrung gesammelt und sollten uns in diesen Situationen jetzt wohlfühlen", sagte Draisaitl.