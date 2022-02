Ski-Rennläuferin Lena Dürr (Germering) greift beim Olympia-Slalom der Winterspiele in Peking nach Gold.

Peking (SID) - Ski-Rennläuferin Lena Dürr (Germering) greift beim Olympia-Slalom der Winterspiele in Peking nach Gold. Die 30-Jährige geht nach einem starken ersten Lauf (52,17 Sekunden) als Führende in den zweiten Durchgang. "Es war ein Traum zu fahren, einfach ein Genuss. Ich versuche, nicht so viel nachzudenken und das Gefühl für den zweiten Durchgang zu behalten", sagte Dürr.

Die Chancen auf eine Medaille stehen gut, auch weil für eine ihrer großen Rivalinnen der Wettkampf bereits beendet ist: Superstar Mikaela Shiffrin (USA) erlebte den nächsten Schock. Die Dominatorin der alpinen Szene leistete sich auf dem technischen Kurs in Yanqing einen Fehler am vierten Tor und schied wie zuvor im Riesenslalom aus.

"Es ist natürlich sehr, sehr ungewöhnlich für die Mikaela. So etwas ist nie gut, bei diesen Rennen natürlich umso bitterer", sagte Dürr im ZDF.

Dürr, die mit der Startnummer eins ins Rennen gegangen war, kann im zweiten Durchgang für das erste deutsche Slalom-Gold seit zwölf Jahren sorgen. 2010 hatte Maria Höfl-Riesch in Vancouver triumphiert.