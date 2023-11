Die Pittsburgh Penguins ehren die tschechische Eishockey-Legende Jaromir Jagr. Am 18. Februar zieht der Klub aus der nordamerikanischen Profiliga NHL die Nummer seines früheren Stürmers für immer aus dem Verkehr, die 68 wird nicht mehr vergeben. Jagr (51) gewann mit den Pens zweimal den Stanley Cup (1991, 1992).

"Pittsburgh, ich kommen nach Hause", sagte Jagr in einem Video, das von der Franchise anlässlich des "Celebrate 68"-Festivals veröffentlicht wurde. Der Ausnahmekönner ist Mitglied im exklusiven Triple Gold Club, da er neben dem NHL-Titel auch WM- und Olympia-Gold holte.

Jagr hat in 24 Spielzeiten insgesamt 1733 Hauptrundenpartien in der NHL absolviert. Er ist unter den Torjägern mit 766 Treffern Vierter in der ewigen Bestenliste. Nur Wayne Gretzky (2857) hat mehr Scorerpunkte verbucht als Jagr (1921). Bei den Siegtoren ist er sogar die Nummer eins (135).

Pittsburgh hat bislang nur die Nummern von Michel Briere (21) und Mario Lemieux (66) "retired".