Kein Wettkampf, der Verlust des Gelben Trikots: Franziska Preuß konnte die krankheitsbedingte Pause beim Weltcup in Hochfilzen nur mit viel Mühe hinnehmen. "Der Rückschlag war erneut eine Herausforderung, und es ist mir schwergefallen, die Situation zu akzeptieren", sagte die Biathletin: "Ich versuche dennoch, so gut es geht gelassen zu bleiben und will mir im Wettkampf ein gutes Gefühl erarbeiten."

Dafür habe sie "eine ganz gute mentale Herangehensweise gefunden". Nach ihrer langen gesundheitlichen Leidenszeit hatte Preuß beim Auftakt in Östersund ein fulminantes Comeback gefeiert und sich das Gelbe Trikot gesichert. In Österreich bremste sie dann kurzfristig eine Corona-Erkrankung aus, Preuß verlor kampflos die Führung im Gesamtweltcup.

In Lenzerheide will Preuß nun voll motiviert wieder angreifen. "Mein Plan ist, dass ich am Donnerstag beim Sprint wieder am Start stehe", sagte die 29-Jährige: "Klar hoffe ich, dass es mir jeden Tag körperlich nochmal etwas besser geht und ich wieder voller Energie bin."