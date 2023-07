Die San Jose Sharks haben sich in einem Tausch mit den Winnipeg Jets die NHL-Rechte am deutschen Verteidiger Leon Gawanke gesichert.

Eishockey-Vizeweltmeister Leon Gawanke darf sich Hoffnungen auf sein Debüt in der nordamerikanischen Profiliga NHL machen. Die San Jose Sharks sicherten sich in einem Tausch mit den Winnipeg Jets die NHL-Rechte an dem deutschen Verteidiger, wie die Franchise aus Kalifornien mitteilte.

Ob der 24-Jährige schon in der kommenden Saison für das Team um Nationalmannschaftskollege Nico Sturm auflaufen wird, ist unklar. Gawanke hatte erst im Mai einen Vierjahresvertrag bei den Adler Mannheim aus der Deutschen Eishockey Liga ( DEL) unterschrieben. Beide Klubs werden das weitere Vorgehen nun besprechen, wie die Mannheimer auf SID-Anfrage erklärten.

Gawanke war trotz starker Leistungen für das Farmteam Manitoba Moose in der American Hockey League (AHL) nicht von den Jets berücksichtigt worden. "Noch mal ein Jahr dahin gehe ich auf keinen Fall", hatte Gawanke schließlich im Mai bei der WM in Tampere erklärt, wo er als Leistungsträger mit der deutschen Nationalmannschaft überraschend die Silbermedaille holte.

Gawanke war 2017 im NHL-Draft in der fünften Runde an Position 136 von Winnipeg ausgewählt worden. Seitdem absolvierte der gebürtige Berliner insgesamt 217 AHL-Partien für Manitoba, in denen ihm 36 Tore und 83 Vorlagen gelangen. In der Saison 2020/21 bestritt Gawanke zudem sechs DEL-Spiele für die Eisbären Berlin.