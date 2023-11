Die erfolgreiche deutsche Eiskunstläuferin Nicole Schott beendet ihre Karriere. Die Entscheidung der zweimaligen Olympia-Teilnehmerin und siebenmaligen deutschen Meisterin teilte die Deutsche Eislauf-Union (DEU) am Donnerstag mit.

"Das WM-Ergebnis war die beste Leistung, die ich erreichen konnte. Daher bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass ich auf dem Höhepunkt aufhören möchte", sagte Schott, die bei der WM in Japan im März mit Platz sieben überzeugt hatte. In Saitama stellte sie die persönliche Bestleistung von 197,76 Punkten auf: "Die Atmosphäre in Saitama war wirklich unbeschreiblich, es lief alles wie beflügelt."

Insgesamt nahm die 27-Jährige an je sieben Welt- und Europameisterschaften teil und erzielte dabei zwei WM- und vier EM-Top-Ten-Platzierungen. Auf olympischem Eis stand sie 2018 in Pyeongchang/Südkorea und 2022 in Peking/China. Dabei erreichte sie jeweils das Finale. "Die beiden Olympia-Teilnahmen und die letzte WM waren meine persönlichen Höhepunkte", sagte Schott.