Eiskunstläufer, Eisschnellläufer und Shorttracker aus Russland und Belarus bleiben wegen des anhaltenden Angriffskriegs in der Ukraine nach wie vor von allen internationalen Wettbewerben des Eislauf-Weltverbandes ISU ausgeschlossen. Diese Entscheidung traf das ISU-Council am Wochenende in Lausanne.

Wie es am Sonntag in einer offiziellen Mitteilung hieß, werde man weiterhin die Lage in der Ukraine beobachten. Das Internationale Olympische Komitee ( IOC) hatte im März den internationalen Fachverbänden empfohlen, russische und belarussische Aktive unter strikten Auflagen wieder zuzulassen.