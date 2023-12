Die deutschen Kombinierer haben im letzten Rennen des Jahres noch Chancen auf das Podest, müssen aber eine Aufholjagd starten. Nach dem Springen des Einzelwettbewerbs im neuen "Compact"-Format in Ramsau am Dachstein liegt Manuel Faißt ( Baiersbronn) als bester DSV-Athlet auf Platz acht und geht mit 33 Sekunden auf den führenden Österreicher Thomas Rettenegger in den 10-km-Skilanglauf ab 15.30 Uhr (ZDF und Eurosport).

Faißt hatte am Freitag im Massenstart-Wettbewerb für den ersten deutschen Podestplatz in dieser Saison gesorgt. Newcomer Wendelin Thannheimer ( Oberstdorf) liegt als als Zwölfter überraschend gut im Rennen, dahinter dürfen Terrence Weber (Geyer) und Johannes Rydzek (Oberstdorf/beide 14.) noch hoffen. Vizeweltmeister Julian Schmid als 20. und Peking-Olympiasieger Vinzenz Geiger (beide Oberstdorf) als 29. liegen schon recht weit zurück.

Thomas Rettenegger geht mit sechs Sekunden Vorsprung auf Weltcup-Rekordsieger Jarl Magnus Riiber (Norwegen) in die Loipe, sein Bruder Stefan Rettenegger liegt auf Platz drei (+ 12 Sekunden), dahinter folgen in Vortagessieger Johannes Lamparter und Franz-Josef Rehrl zwei weitere Österreicher.

Der "Compact"-Wettbewerb wird in dieser Saison erstmals im Weltcup ausgetragen, seine Premiere hatte er beim ersten Saisonrennen in Kuusamo. Anders als bei der gewohnten Gundersen-Methode werden die Sprung-Punkte nicht in Sekunden-Abstände umgerechnet. Stattdessen gehen die Athleten entsprechend der Sprung-Platzierungen mit fixen und vorher festgelegten Abständen ins Rennen. Auch ein überlegener Sprungsieger hat damit nur sechs Sekunden Vorsprung auf den Zweitplatzierten.